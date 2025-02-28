Kocaeli'de korkutan tır kazası
Gölcük ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tır otoyola devrildi. Kazada 1 kişi yaralanırken, tırın devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinden yola çıkarak Yalova yönüne seyreden tır sürücüsü A.Ş., D-130 kara yolu Gonca mevkiinde seyrettiği sırada bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan tır, otoyola devrildi.
Sürücünün yaralandığı kazada, devrilen tır sebebiyle İzmit-Karamürsel yolu da ulaşıma kapandı.
YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi aldı.
Ekiplerin yaklaşık 3,5 saat süren çalışmalarının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kontrolden çıkan tır, otoyola devrildi.
Sürücünün yaralandığı kazada, devrilen tır sebebiyle İzmit-Karamürsel yolu da ulaşıma kapandı.
YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi aldı.
Ekiplerin yaklaşık 3,5 saat süren çalışmalarının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.