Kocaeli'de korkutan tır kazası

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinden yola çıkarak Yalova yönüne seyreden tır sürücüsü A.Ş., D-130 kara yolu Gonca mevkiinde seyrettiği sırada bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.Kontrolden çıkan tır, otoyola devrildi.Sürücünün yaralandığı kazada, devrilen tır sebebiyle İzmit-Karamürsel yolu da ulaşıma kapandı.112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi aldı.Ekiplerin yaklaşık 3,5 saat süren çalışmalarının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.