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İzmir'de silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Bergama ilçesinde silah ticareti ve kaçakçılığı ile uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 28.02.2025 - 10:34 Güncelleme: 28.02.2025 - 10:38 / Editör: Edin Uslu
İzmir'de silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Aliağa Organize Suçlar Büro Amirliği görevlileri, Bergama ilçesinde 4 şüphelinin silah ticareti ve kaçakçılığı ile uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi.
Şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini belirlenerek operasyon düzenlendi.

ADRESLERDE ATEŞLİ SİLAH VE UYUŞTURUCU BULUNDU
Savcılık talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda tabanca, tüfek ve uyuşturucu madde ele geçirildi.


3 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 3'ü sevk edildiği mahkemece tutuklanırken 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İzmir'de silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı