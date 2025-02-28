İzmir'de silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Bergama ilçesinde silah ticareti ve kaçakçılığı ile uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Aliağa Organize Suçlar Büro Amirliği görevlileri, Bergama ilçesinde 4 şüphelinin silah ticareti ve kaçakçılığı ile uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi.Şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini belirlenerek operasyon düzenlendi.Savcılık talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda tabanca, tüfek ve uyuşturucu madde ele geçirildi.Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.Şüphelilerden 3'ü sevk edildiği mahkemece tutuklanırken 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.