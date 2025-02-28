Gaziantep'te tanker patlaması:Ölü ve Yaralılar var

Gaziantep'te Sanayi sitesi'nde tanker patlama meydana geldi. Olayda 2 kişi öldü 3 kişi de yaralandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinin İstasyon Mahallesi Sanayi Sitesi 14. Caddede meydana gelen olayda bir tanker kaynak yapılırken patladı. Ortalığın savaş meydanına döndüğü patlama sonrasında bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Patlamada 2 kişinin yaşamını yitirirken 3 kişi de yaralandı.