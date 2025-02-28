  • USD: 36,38 - 36,45
  • EURO: 37,82 - 37,89
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Gaziantep'te tanker patlaması:Ölü ve Yaralılar var

Gaziantep'te Sanayi sitesi'nde tanker patlama meydana geldi. Olayda 2 kişi öldü 3 kişi de yaralandı.

Ekleme: 28.02.2025 - 11:08 Güncelleme: 28.02.2025 - 11:14 / Editör: Edin Uslu
Gaziantep'te tanker patlaması:Ölü ve Yaralılar varGaziantep'in Nizip ilçesinin İstasyon Mahallesi Sanayi Sitesi 14. Caddede meydana gelen olayda bir tanker kaynak yapılırken patladı. Ortalığın savaş meydanına döndüğü patlama sonrasında bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Patlamada 2 kişinin yaşamını yitirirken 3 kişi de yaralandı.

Gaziantep'te tanker patlaması:Ölü ve Yaralılar var