FETÖ'den 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan firari astsubay Bursa'da yakalandı

12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü, eşinin yakın bir akrabasında kaldığının tespit edilmesi sonrası ekiplerce yapılan operasyonla yakalanarak tutuklandı.

307 sanık, 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün darbe girişiminde Kara Harp Okulu'nda ‘darbeye yardım etmek', ‘anayasayı ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlarıyla yargılandı.307 sanıktan, Astsubay Mehmet Ç., Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.Çıkan karar sonrası kayıplara karışan firari hükümlü izini kaybettirmek için sahte kimlikle farklı illere kaçtı.2 yıl boyunca kaçan Mehmet Ç., Bursa'ya geldiği esnada Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerinin radarına yakalandı.Titiz çalışan ekipler, o hükümlünün eşinin yakın bir akrabasında kaldığını tespit etti.Harekete geçen ekipler, yaptıkları operasyon ile şahsı gözaltına aldı.Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.