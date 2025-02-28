Diyarbakır merkezli 4 ile 'change' araç operasyonu

Diyarbakır merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, ağır hasarlı araçların ruhsat belgeleri ve şasi numaralarını değiştirerek "change" işlemi yaptıkları tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, bu işlemlerden elde edilen 36 milyon 430 bin liralık mal varlıklarına da el konuldu.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem bölgelerinde veya ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarında ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçların, dolandırıcılar tarafından sahtecilik oyununa alet edildiği bilgisine ulaştı.Bu kapsamda başlatılan soruşturmada, şüphelilerin bu hasarlı araçların şasi bilgilerinin illegal yollardan temin edilen başka araçlara basılarak ağır hasarlı araçların tamir edilmiş gibi gösterdiği ve bu araçları başka kişilere satılarak haksız kazanç sağladığını tespit etti.Soruşturma kapsamında el konulan ve yapılan kriminal incelemelerde, 33 aracın 30'unda şasi numaraları değiştirilerek "change" işlemi yapıldığı tespit edildi.Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, Diyarbakır, İstanbul, Şanlıurfa ve Bursa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca ile çalıntı kaydı bulunan ve parçalanan bir araç ele geçirildi.Müştekilerin 21 milyon lira zarara uğratıldığı tespit edilirken, şüphelilerin 36 milyon 430 bin liralık mal varlıklarına el konuldu.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.