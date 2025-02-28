Bakan Yerlikaya duyurdu! 98 bin 600 Litre etil alkol ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, 4 ilde sahte alkole karşı Çengel-17 operasyonunu düzenledi.Operasyona ilişkin detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı.Bakan Yerlikaya tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:Bursa merkezli 4 ilde İmal ettikleri sahte alkolü "Yüzey Temizleyici" etiketiyle kamufle ederek, ülkemiz genelinde satışını yapan şahıslara yönelik düzenlenen “ÇENGEL-17” operasyonumuzda; 98 Bin 600 Litre Etil Alkol ele geçirildi.Operasyonlarda; Sahte/Kaçak Alkol İmalatçısı 26 şüpheli yakalandı.Halkımızın sağlığını tehdit eden, vatandaşlarımızın hayatını riske atan sahte alkol imalatçılarına karşı kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdürüyoruz!Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Bursa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu; etil alkolün "Yüzey Temizleyici" etiketiyle kamufle edilerek, ülke geneline kargo yolu ve nakliye aracılığıyla dağıtım ve satışının yapıldığı belirlendi.Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bursa merkezli İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda;-98 bin 600 litre etil alkol,-102 bin 162 adet etiket,-3 adet damıtma ekipmanı,-2 adet dolum makinesi ile alkollü içki imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.Sahte Alkol İmalatçılarına yönelik Jandarmamız ve Emniyetimiz tarafından 2025 yılı içinde (1 Ocak-27 Şubat 2025 tarihleri arasında) düzenlenen operasyonlarda;-648 bin litre sahte/kaçak alkol ele geçirildi.-Sahte alkol imalatçısı 557 şüpheli yakalandı.Bursa Valimizi, operasyonu koordine eden Bursa Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.