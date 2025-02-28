Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 28 Şubat mesajı: Demokrasi tarihimizin kara lekesi 28 Şubat post modern darbesini unutturmayacağız

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Demokrasi tarihimizin kara lekesi 28 Şubat post modern darbesinin hukuk dışı, antidemokratik uygulamalarını hiçbir zaman unutmadık, unutturmayacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukukun üstünlüğünü ve milli iradeyi hedef alan hiçbir girişime geçit vermeyeceğiz. Demokrasimize daima sahip çıkacak, milli irade bayrağını asla yere düşürmeyeceğiz. Ülkemizi kalkındırmaya, demokrasimizi geliştirmeye, temel hak ve özgürlükleri daha da güçlendirmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.