Orta Amerika ülkesi Guatemala ve Türkiye arasında ticaret, turizm, altyapı ve ekonomi alanlarında yeni iş birlikleri ele alındı

Geçtiğimiz hafta Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan bir heyet, Guatemala’daydı.Heyeti, Guatemala Dışişleri Bakan Yardımcısı Julio Orozco karşıladı. Ziyarette, ikili ilişkiler kapsamında ticaretten ekonomiye; turizmden altyapı çalışmalarına kadar pek çok farklı alandaki iş birlikleri ele alındı.Görüşmeye; Türkiye'nin Guatemala Büyükelçisi Beliz Celasin Rende, Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika İkili İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, Guatemala'nın Ankara Büyükelçisi Eduardo Enrique Hernandez Recinos, DEİK Türkiye-Latin Amerika ve Karayipler İş Konseyleri Başkan Yardımcısı İlter ve Guatemala Ticaret Birlikleri Koordinasyon Komitesi (CACIF) Koordinatörü Marco Solares katıldı.Öte yandan söz konusu ziyaret iki ülke arasındaki olumlu seyreden diplomasinin de bir temsilcisi niteliğinde.DEİK ile olan görüşme başlamadan önce, Türkiye ve Guatemala’nın 1874’te başlayan ve 151 yıldır devam eden diplomatik ilişkilerine dikkat çekildi.