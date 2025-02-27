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Kocaeli'de yanan otomobile vatandaşlardan müdahale

Gebze ilçesinde seyir haklindeyken alev alan otomobile, çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale etti. İtfaiye ekiplerinde tamamen söndürülen yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

Ekleme: 27.02.2025 - 09:54 Güncelleme: 27.02.2025 - 09:54 / Editör: Fehmi Öztürk
Kocaeli'de yanan otomobile vatandaşlardan müdahale
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyreden bir otomobil sürücüsü, Osman Yılmaz Mahallesi'nde ilerlediği sırada aracından yükselen alevleri fark etti.

Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın otomobili yutunca sürücü, panikle araçtan indi.

Sürücü, durumu itfaiye ekiplerine ihbar ederek yardım istedi.

ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETTİ

Bu sırada bazı vatandaşlar yangın tüpleriyle olaya müdahale ederek, alevleri söndürmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Kocaeli'de yanan otomobile vatandaşlardan müdahale

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.