Kocaeli'de yanan otomobile vatandaşlardan müdahale

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyreden bir otomobil sürücüsü, Osman Yılmaz Mahallesi'nde ilerlediği sırada aracından yükselen alevleri fark etti.Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın otomobili yutunca sürücü, panikle araçtan indi.Sürücü, durumu itfaiye ekiplerine ihbar ederek yardım istedi.Bu sırada bazı vatandaşlar yangın tüpleriyle olaya müdahale ederek, alevleri söndürmeye çalıştı.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.