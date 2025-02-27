Giorgia Meloni, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladı

Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ve AK Parti'nin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 71 yaşına girdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü, dünya liderleri tarafından kutlandı.Kimi liderler sosyal medya hesaplarından tebrik mesajı yayınlarken, kimileri ise bizzat arayarak tebrik etti.Bunlardan biri de, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni oldu.Meloni, akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Telefon görüşmesinin detayları, İletişim Başkanlığı tarafından paylaşıldı.Yapılan açıklamaya göre, İtalya Başbakanı Meloni görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutlayarak iyi dileklerini iletti.Sempatik tavırları ile bilinen Meloni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu hayranlık ve sevgi ile Türk halkı tarafından sevilen bir siyasetçidir.İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan ilişkilerinde olumlu ve yapıcı bir tutum sergilemiştir. Ekim 2024'te gerçekleştirilen bir telefon görüşmesinde, Meloni, Erdoğan'ı 2025 yılının ilk yarısında İtalya'da düzenlenecek hükümetlerarası zirveye davet etmiştir.Bu davet, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve mevcut iş birliğinin derinleştirilmesine olanak sağlamıştır.Öte yandan, Meloni'nin Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmelerdeki samimi ve sıcak tavırları, basında ve sosyal medyada dikkat çekmiştir.Özellikle NATO Liderler Zirvesi sırasında Meloni'nin Erdoğan'a yönelik olumlu bakışları ve mimikleri, kamuoyunda geniş yankı bulmuştur.Türkiye ve İtalya, Akdeniz'de ortak çıkarları ve tarihî bağları olan iki NATO müttefikidir.Son dönemde, özellikle 2025 yılında, iki ülke arasında çeşitli alanlarda önemli işbirlikleri ve temaslar gerçekleşti.Savunma ve Havacılık iş birlikleri: Şubat 2025'te, İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso, Türkiye'yi ziyaret ederek Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile bir araya gelmişti.Bu ziyaret kapsamında, Türk savunma ve havacılık şirketi Baykar ile İtalyan Leonardo firması arasında ortaklık anlaşması yapılacağı duyuruldı.Bu işbirliği, insansız hava araçları ve diğer yüksek teknoloji alanlarında ortak projeleri içeriyor.Ekonomik ve ticari ilişkiler: İki ülke arasındaki ticari ilişkiler de uzun süredir gerçekleşen temaslar ile güçlendi.2024 yılında karşılıklı ticaret hacmi 30 milyar doları aşmış ve tekstil, kimya, ilaç, otomotiv ve makine gibi sektörlerde işbirlikleri artmıştır.Ayrıca, son 22 yılda 1500'den fazla İtalyan firması Türkiye'ye yaklaşık 5 milyar dolar yatırım yapmıştır.Adalet ve hukuk alanında iş birliği: Şubat 2025'te, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, İtalya Adalet Bakanı Carlo Nordio ile bir araya gelmişti.Bu görüşmede, iki ülke arasında adalet alanında işbirliğini güçlendirmeye yönelik mutabakat zaptı imzalandı.