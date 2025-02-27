Beyhan Benardete kimdir, neden öldü? İş insanı ve golf oyuncusu Beyhan Benardete hayatı ve bilinmeyenleri...

Beyhan Benardete kimdir sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. İş dünyasının tanınan isimlerinden olan Beyhan Benardete iyi bir golf oyuncusu olarak da biliniyordu. Muğla'nın Bodrum ilçesinde yalnız yaşayan Beyhan Benardete'nin evinde cansız bedeni bulundu. Yaşanan bu gelişme ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Peki Beyhan Benardete kimdir, ölüm nedeni açıklandı mı?

BEYHAN BENARDETE KİMDİR?

BEYHAN BENARDETE NEDEN ÖLDÜ?

Beyhan Benardete 61 yaşında hayatını kaybetti. Muğla Bodrum ilçesi Çamlık Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan İş insanı Beyhan Benardete'den bir süredir haber alamayan ailesi durumu sitenin güvenlik görevlilerine bildirdi. Beyhan Benardete'nin cansız bedeni ile karşılaşan görevliler durumu polise haber verdi. Yaşanan bu acı olay sonrası Beyhan Benardete'nin ailesi ve sevenleri yasa boğuldu. Peki Beyhan Benardete kimdir, neden öldü?Beyhan Benardete, psikolojik danışmanlık, emlak danışmanlığı yapıyordu. Tutkunu olduğu golf ile 1996 yılında Mustafa Koç sayesinde tanıştı. Girişimciliği ile bilinen Beyhan Benardete, Türkiye'yi Avrupa'da golf turnuvalarında temsil eden ilk kadın unvanına sahipti.1992 yılında Monik Benardete'den ayrılan Beyhan Benardete iş insanı Adil Benardete ile evlendi. İki çocuğu oldu. İş insanı Adil Benardete'nin eşi Beyhan Benardete Türkiye'de golf denilince akla gelen ilk isimlerden biriydi. Kendisiyle yapılan her ropörtajda kendisini golfle rahmetli Mustafa Koç'un 1996 yılında tanıştırdığını anlatırdı. Oğlu Adilcan da kendisi gibi golf tutkunuydu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan iş insanı ve ünlü golf oyuncusu Beyhan Benardete hayatını kaybetti. Çamlık Mahallesi'ndeki site evinde yalnız yaşadığı belirtilen 61 yaşındaki Benardete'den haber alamayan yakınları, durumu site görevlilerine bildirdi.

Bunun üzerine Benardete'nin ikametine giren görevliler, iş insanını evin salonunda yerde hareketsiz halde buldu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye gelen sağlık ekibi yaptığı incelemede, Benardete'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. İş insanı Benardete'nin cenazesi savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından ön otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Beyhan Benardete'nin ölüm nedeni henüz bilinmiyor.



