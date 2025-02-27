Ankara’da kayınpeder dehşeti! Damadını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Ankara'daki olay, saat 21.00 sıralarında Polatlı ilçesi Basri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gökhan Çapar ile eşi D.Ç. (31) arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine, Çapar, eşini darbetti. D.Ç., yaşadığı durumu babası M.K.'ya anlattı. Ardından Gökhan Çapar, eşi ve 2 çocuğu ile birlikte konuşmak için aracıyla kayınpederi ve kayınvalidesini aldı. Aracını Basri Mahallesi'nde bir noktaya park eden Çapar ve kayınpederi arasında, araç içerisinde tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine, aracın arka koltuğunda oturduğu öğrenilen M.K., damadı Gökhan Çaparı boğazından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çapar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kayınpeder M.K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.Öte yandan, Gökhan Çapar'ın daha önce de eşini darbettiği, 1,5 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürüyor.