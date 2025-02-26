Samsun’da firari hükümlü jandarmada tarafından yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik bir çalışma gerçekleşti.Çalışma kapsamında bir şüphelinin daha izine ulaşıldı.Jandarma ekipleri “cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan S.Ö.'nün izine ulaştı.Şüphelinin saklandığı adresi tespit eden ekipler, yapılan baskında S.Ö'yü gözaltına aldı.Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanan S.Ö., işlemlerinin ardından Çarşamba Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.