Milyonlarca insan karanlıkta kaldı! Olağanüstü hal ilan edildi

Şili'de Salı günü başlayan dev elektrik kesintisi, başkent Santiago da dahil olmak üzere ülkenin büyük bölümünü karanlığa gömdü. Yetkililer, halkın güvenliğini sağlamak amacıyla olağanüstü hal ilan ederken, kesintinin gece boyunca sürebileceğini açıkladı. Yaklaşık 8 milyon evi etkileyen kesinti nedeniyle ulaşım, telekomünikasyon ve sağlık sistemleri büyük darbe aldı.Şili'nin Ulusal Elektrik Koordinatörü, kuzeydeki Atacama Çölü'nden Santiago'ya elektrik taşıyan yüksek voltajlı iletim hattının devre dışı kaldığını duyurdu. Ancak kesintinin kesin nedeni henüz açıklanmadı ve soruşturma devam ediyor.Elektrik kesintisi, ülke genelinde büyük bir kaosa yol açtı. Metro seferleri durduruldu, binlerce yolcu karanlıkta mahsur kaldı. İnternet ve cep telefonu hizmetleri büyük ölçüde çökerken, ulusal bağlantı seviyesi %25'e kadar düştü.Hastaneler ve hapishaneler, acil durum jeneratörleriyle çalışmak zorunda kalırken, birçok iş yeri faaliyetlerini durdurdu. Ülkede düzenlenmesi planlanan futbol maçları iptal edildi. Kesintinin gece boyunca sürebileceği belirtilirken, yetkililer elektrik şebekesinin en kısa sürede yeniden işler hale getirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, kesintinin 'tolere edilemez' olduğunu belirterek elektrik şirketlerini sert bir dille eleştirdi ve gereken incelemelerin yapılacağını açıkladı. İçişleri Bakanı Carolina Tohá, halkı sakin olmaya çağırırken, yetkililerin ülke genelinde elektriği yeniden sağlamak için çalıştığını duyurdu.Hükümet, güvenliği sağlamak amacıyla Salı gecesi saat 22.00'den Çarşamba günü sabah 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti.