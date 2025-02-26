Dışişleri'nden 'Hocalı Katliamı' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Hocalı Katliamı'nın 33'üncü yıl dönümüne ilişkin, "Ermenistan silahlı birlikleri tarafından Azerbaycan'ın Hocalı şehrinde masum sivillere yönelik gerçekleştirilen katliamı lanetliyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "26 Şubat 1992 tarihinde, Ermenistan silahlı birlikleri tarafından Azerbaycan'ın Hocalı şehrinde masum sivillere yönelik gerçekleştirilen katliamı lanetliyoruz. Hocalı'da katledilen 613 kardeşimizin, yaralananların, esir alınan ve kaybolan tüm Azerbaycanlıların acısı hala yüreğimizdedir. Hocalı Katliamı'nda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, Azerbaycan halkına taziyelerimizi yineliyoruz" denildi.