Bakan Yerlikaya'dan Hocalı Katliamı paylaşımı

Ermeni güçlerinin Azerbaycan Hocalı'daki katliamının üzerinden 33 yıl geçti.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "33 yıl önce bugün dünyanın en büyük katliamlarından biri Azerbaycan’da, Hocalı’da yaşandı. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar acımasızca öldürüldü. İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Hocalı Katliamı’nda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Yüreğinde vicdan taşıyan her can, bu katliamı unutmayacaktır" ifadelerini kullandı.