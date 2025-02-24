Öğrencilerin kar tatili bitti! İstanbullular haftaya trafik yoğunluğuyla başladı

İstanbul'da 5 gündür etkili olan Altay Kar Fırtınası etkisini yitirdi. Günlerdir kar tatilinde olan çocuklar ise haftanın ilk gününde okula gitmeye başladı. Cuma günü yüzde 20'lere düşen trafik yoğunluğu 67 olarak ölçüldü.

İstanbul'da yaklaşık beş gündür süren kar yağışı etkisini yitirdi. İstanbullular haftanın ilk saatinde işe ve okula yetişmeye çalışırken trafik yoğunluğu da arttı. Okulların tatil edildiği ve bazı sektörlerin evden çalıştığı perşembe ve cuma günü trafik yoğunluğu yüzde 20'lere kadar çekilirken bugün trafik yoğunluğu yüzde 67 olarak kaydedildi.Trafik yoğunluğu haritasında bazı yollar kırmızıya boyandı.