Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan,Beştepe Külliye'sinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u kabul etti.Görüşmede, Ukrayna savaşı, bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alınacak.Lavrov'un ziyareti, Ukrayna işgalinin üçüncü yıl dönümüne denk geliyor ve bu nedenle ziyaret ayrıca kritik öneme sahip.Ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu görüşmenin ardından Kabine toplantısına da başkanlık edecek.Toplantının ardından Başkan Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmeler yapacak.