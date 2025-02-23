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Elbistan Kahramanmaraş bölgesinde 2.7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

AFAD, Kandilli deprem son dakika haberleri anbean güncelleniyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu, az önce deprem nerede oldu? Elbistan Kahramanmaraş'ta deprem oldu!

Ekleme: 23.02.2025 - 10:03 Güncelleme: 23.02.2025 - 10:08 / Editör: Edin Uslu
Elbistan Kahramanmaraş bölgesinde 2.7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.Son dakika deprem haberleri. Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de sıklıkla çeşitli büyüklükte depremler meydana geliyor. Ülkenin dört bir yanında son depremler Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılıyor.

23 Şubat 2025 tarihinde saat 06:00'da Elbistan Kahramanmaraş bölgesinde 2.7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 7 km olarak belirlendi.

Elbistan Kahramanmaraş bölgesinde 2.7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.