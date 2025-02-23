AFAD, Kandilli deprem son dakika haberleri anbean güncelleniyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu, az önce deprem nerede oldu? Elbistan Kahramanmaraş'ta deprem oldu!

Son dakika deprem haberleri. Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de sıklıkla çeşitli büyüklükte depremler meydana geliyor. Ülkenin dört bir yanında son depremler Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılıyor.23 Şubat 2025 tarihinde saat 06:00'da Elbistan Kahramanmaraş bölgesinde 2.7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 7 km olarak belirlendi.