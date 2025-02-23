Edirne'de 14 düzensiz göçmen yakalandı

Kent genelinde yapılan denetimlerde yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı belirlenen 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçle mücadele devam ediyor...Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki denetim ve kontrollerini sürdürdü.Ekipler yaptıkları çalışmalarda, Afganistan ve Pakistan uyruklu 14 düzensiz göçmeni yakaladı.Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.