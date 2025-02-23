Edirne'de 14 düzensiz göçmen yakalandı
Kent genelinde yapılan denetimlerde yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı belirlenen 14 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçle mücadele devam ediyor...
Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki denetim ve kontrollerini sürdürdü.
14 GÖÇMEN YAKALANDI
Ekipler yaptıkları çalışmalarda, Afganistan ve Pakistan uyruklu 14 düzensiz göçmeni yakaladı.
GÖÇ İDARESİ'NE TESLİM EDİLDİLER
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.