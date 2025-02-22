'Yat'mıyoruz üretiyoruz! Türkiye mega yat imalatında dünyada 2. sıraya yükseldi...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Boat International kaynaklı 2025 Yılı Küresel Mega Yat Sipariş Defteri verilerini değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin denizcilik alanındaki güçlü altyapısı ile dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğunu vurguladı.Türkiye'nin mega yat imalatında dünyanın en önemli ilk dört ülkesi olan İtalya, Hollanda ve İngiltere arasında yer aldığını belirten Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:'Akdeniz havzası, yat turizminin en yoğun olduğu bölgelerden biridir. Türkiye, sahip olduğu güçlü tersane altyapısı ve deneyimiyle bu alanda da dünya çapında söz sahibi. Boat International kaynaklı global sipariş defterine baktığımızda, özellikle mega yat imalatında Türkiye'nin her zaman en önemli ülkeler arasında yer aldığını görüyoruz. Son yıllarda tersanelerimiz, ileri teknoloji ve tasarım alanında büyük ilerlemeler kaydederek rekabet gücünü artırmıştır.'Bakan Uraloğlu, Türk tersanelerinin ileri mühendislik çözümleri ve özgün tasarımlarıyla dünyanın dört bir yanından sipariş aldığını belirterek,'Boat International tarafından yayımlanan 2025 Küresel Mega Yat Sipariş Defteri verilerine göre, ülkemizin inşa edeceği yatların toplam boy uzunlukları dikkate alındığında, geçen yıla göre yüzde 8,9'luk bir gelişim ile lider İtalya'nın hemen ardından dünyada ikinci sıraya yükselmiş bulunuyoruz. Tersanelerimiz, yüksek kalite anlayışıyla sektörde büyük bir ivme yakalamış durumda.' dedi.Türk tersanelerinin özellikle mega yat imalatında büyük ilerleme kaydettiğini vurgulayan Uraloğlu, yat imalatında Türkiye'nin yalnızca üretim kapasitesiyle değil, aynı zamanda kalite, tasarım ve inovasyon alanındaki başarılarıyla da öne çıktığını belirtti. Bakan Uraloğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:“Verilere göre bu yıl, dünyadaki üretim veya sipariş aşamasında olan toplam mega yat sayısı bin 138'e ulaşmış durumda. Bu yatların toplam uzunluğu ise 45 bin 487 metre. Ülkemiz ise bu yıl toplam uzunluğu 6 bin 410 metre, ortalama uzunluğu ise 43,9 metre olan 146 sipariş aldı. Küresel mega yat inşası sektöründe, sipariş adedi bakımından yüzde 12,9'luk, siparişlerin toplam uzunluklarına göre de dünyada yüzde 14'lük paya sahibiz.”