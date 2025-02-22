Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli kıyıları, Tekirdağ'ın doğusu, Antalya'nın batı kıyı ilçeleri, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Kuzey, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere yurt genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise; genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı ve Güney Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.Yağışların; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.Rüzgarın; Marmara, Kıyı ve Güney Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması için uyarı yapıldı.Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği aktarıldı.İl il hava durumu:Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli kıyıları, Tekirdağ'ın doğusu ve Balıkesir çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusu ile Kırklareli kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.EDİRNE -6°C, 4°CÇok bulutluİSTANBUL -2°C, 3°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.KOCAELİ -3°C, 2°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.TEKİRDAĞ -4°C, 4°CÇok bulutlu, doğusu bu akşam ve gece saatlerinde kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Bölgenin kıyıları ve güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.AFYONKARAHİSAR -9°C, -1°CÖğle saatlerinde hafif kar yağışlıDENİZLİ -3°C, 6°CParçalı ve çok bulutluİZMİR 0°C, 8°CParçalı ve çok bulutluMUĞLA -4°C, 4°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Antalya'nın Finike, Demre ve Kumluca ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.ADANA -1°C, 10°CParçalı ve çok bulutluANTALYA 2°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Finike, Demre ve Kumluca ilçeleri sağanak yağışlıISPARTA -6°C, 1°CParçalı ve çok bulutluMERSİN 2°C, 8°CParçalı ve çok bulutluÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güney kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.ANKARA -8°C, -1°CÖğle saatlerinde hafif kar yağışlıESKİŞEHİR -7°C, -1°CÖğle saatlerinde hafif kar yağışlıKAYSERİ -13°C, -4°CÇok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlıKONYA -8°C, -1°CÖğle saatlerinde hafif kar yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.BOLU -9°C, -2°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.KASTAMONU -10°C, -3°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.SİNOP -1°C, 3°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ZONGULDAK -4°C, 0°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.RİZE -3°C, 3°CÖğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.SAMSUN -2°C, 2°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.TOKAT -10°C, -1°CÇok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlıTRABZON -3°C, 3°CÖğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.AĞRI -15°C, -8°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıERZURUM -17°C, -10°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıMALATYA -12°C, -2°CÇok bulutluVAN -8°C, -3°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıÖğle saatlerinde Batman ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR -6°C, 3°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP -5°C, 3°CParçalı ve çok bulutluMARDİN -6°C, 1°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA -3°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu