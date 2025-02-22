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Beyaz Gazete
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Kocaeli'de ölü bedeni karlar içinde bulundu

Çayırova ilçesinde 31 yaşındaki adam, karlar içinde hareketsiz halde bulundu. Yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekleme: 22.02.2025 - 16:11 Güncelleme: 22.02.2025 - 16:12 / Editör: Fehmi Öztürk
Kocaeli'de ölü bedeni karlar içinde bulundu
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan boş bir alanda, yerde karlar içinde hareketsizce yatan şahıs yoldan geçen vatandaşlar tarafından fark edildi.

Çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ ANLAŞILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kocaeli'de ölü bedeni karlar içinde bulundu

İNCELEME BAŞLATILDI

İsminin Murat Turan olduğu öğrenilen şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.