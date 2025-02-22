İstanbul Valisi yeni kararı duyurdu: Motokuryelere trafiğe çıkma kısıtlaması...

Vali Gül: Olumsuz hava koşulları nedeniyle uygulanan her türlü motosiklet ve motokurye araçlarına yönelik trafiğe çıkma kısıtlaması, yapılan değerlendirmeler sonucunda 23 Şubat Pazar günü saat 08.00 itibarıyla kaldırılmıştır.

İstanbul Valisi Davut Gül, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle uygulanan her türlü motosiklet ve motokurye araçlarına yönelik trafiğe çıkma kısıtlaması, yapılan değerlendirmeler sonucunda 23 Şubat Pazar günü saat 08.00 itibarıyla kaldırılmıştır." açıklamasında bulundu.Vali Gül, "Sürücülerimizin güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için trafik kurallarına ve hava koşullarına uygun şekilde hareket etmeleri önem arz etmektedir." ifadelerine yer verdi.