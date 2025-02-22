İskenderun'da hırsızlık operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışması sonucu, evden hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 4 şüpheli yakalandı. Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, İskenderun'da meydana gelen hırsızlık olayı üzerine birlikte çalışma başlattı.Yapılan araştırmalar sonucunda, olayın şüphelilerinin F.G., C.G., C.K. ve Ş.K. olduğu tespit edildi. 20 Şubat 2025 tarihinde İskenderun'un Kocatepe ve Buluttepe Mahallelerinde bulunan 3 adreste arama yapıldı.Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla yapılan aramalarda, hırsızlık sonucu elde edildiği değerlendirilen; 2 bin 450 dolar, 4 bin 780 Türk lirası, 7 bilezik, 3 kolye, 2 küpe, 2 yüzük, 11 çeyrek altın, 2 yarım altın, 11 gram altın, 2 ata altın, 2 flash bellek, 1 kasatura, 1 tarihi eser kama ve 1 cep saati ele geçirildi.Olayla ilgili olarak C.K. yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüpheliler hakkında ise adli işlem başlatıldı.