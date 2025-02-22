İskenderun'da hırsızlık operasyonu: 4 şüpheli yakalandı
Hatay’ın İskenderun ilçesinde polis ve jandarma ekiplerince yapılan ortak çalışmada 4 kişilik hırsızlık şüphelisi yakalandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışması sonucu, evden hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 4 şüpheli yakalandı. Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, İskenderun'da meydana gelen hırsızlık olayı üzerine birlikte çalışma başlattı.
ŞÜPHELİLER BELİRLENDİ
Yapılan araştırmalar sonucunda, olayın şüphelilerinin F.G., C.G., C.K. ve Ş.K. olduğu tespit edildi. 20 Şubat 2025 tarihinde İskenderun'un Kocatepe ve Buluttepe Mahallelerinde bulunan 3 adreste arama yapıldı.
ÇALINTI EŞYALAR ELE GEÇİRİLDİ
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla yapılan aramalarda, hırsızlık sonucu elde edildiği değerlendirilen; 2 bin 450 dolar, 4 bin 780 Türk lirası, 7 bilezik, 3 kolye, 2 küpe, 2 yüzük, 11 çeyrek altın, 2 yarım altın, 11 gram altın, 2 ata altın, 2 flash bellek, 1 kasatura, 1 tarihi eser kama ve 1 cep saati ele geçirildi.
BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Olayla ilgili olarak C.K. yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüpheliler hakkında ise adli işlem başlatıldı.