Deprem bölgesinde seferberlik sürüyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz rakamlarla açıkladı

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bingöl'e giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, UMKE Operasyon ve Lojistik Merkezini ziyaret etti.Yılmaz, merkezin toplantı salonunda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin afetlere karşı dirençli hale gelmesi için büyük çaba gösterdiğini söyledi.Türkiye'nin, başta depremler olmak üzere birçok doğal afete maruz kaldığını belirten Yılmaz, gelecekte de bunlara hazırlıklı olunması gerektiğini ifade etti.Bingöl'ün, Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu Fay Hatları'nın kesiştiği noktada yer alması nedeniyle riskli iller arasında bulunduğunu dile getiren Yılmaz, bu riskleri kader gibi görmeyerek, güçlü irade, sağlam altyapı, bilimsel temele dayalı bir planlamayla afetlere karşı en üst düzeyde hazırlıklı olmak gerektiğini aktardı.Afetler yaşandığında müdahale etmenin ve afet sonrası gerekli iyileştirmeleri yapmanın çok önemli olduğunu belirten Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:'Bundan daha kıymetli olan afet yaşanmadan gerekli tedbirleri alıp riskleri iyi yöneterek afetlerin yol açabileceği zararları en alt düzeye indirmektir. Tam da bu bilinçle Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ülkemizin afet yönetiminde dünyaya örnek olacak bir kapasiteye ulaşması için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Bu çalışmaların en somut yansımalarından biri de bugünkü toplantımızı gerçekleştirdiğimiz bu merkez. Bingöl'deki UMKE Lojistik Merkezi 105 bin metrekare alan üzerine kurulu. 3 sahra hastanesi, bünyesindeki 13 araç, 2 helikopter pisti ve son teknoloji sağlık ekipmanları ile sadece Bingöl'ün değil tüm Doğu Anadolu'nun afet müdahale üslerinden biri konumunda. Enkaz alanları, mobil haberleşme aracı, sahra mutfakları ve acil müdahale çadırlarıyla UMKE ekiplerinin afet sahasında kesintisiz sağlık hizmeti sunabilmesi için tam donanımlı bir lojistik destek merkezi konumundadır.'Afetlerde ilk saatlerin çok büyük önem taşıdığına işaret eden Yılmaz, UMKE Lojistik Merkezleri'nin hızlı ve etkili müdahale kapasitesiyle olay yerine anında ulaşarak, vatandaşların yaralarını sardığını kaydetti.Zamanla yarışılan afetlerin ilk anlarında sağlık ekiplerinin güçlü olması için her türlü hazırlığın önceden yapılmış olmasının büyük önem taşıdığını ifade eden Yılmaz, bu merkezlerin hayati malzeme ve ekipman stoklarını bünyesinde barındırdığını belirtti.Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:'Afet bölgesine anında destek sağlamak, kaosun, kargaşanın önüne geçmek için her şey önceden titizlikle planlanmaktadır. Aynı zamanda UMKE Lojistik Merkezleri afet yönetiminde koordinasyonu sağlayan stratejik üslerdir. AFAD, sağlık ekiplerimiz ve emniyet güçlerimizle uyum içinde çalışarak kriz yönetimini en etkin şekilde gerçekleştiriyoruz. Bu merkezler sadece ekipman ve malzeme için değil, aynı zamanda sağlık çalışanlarımız ve kurtarma ekiplerimiz için de bir üs, bir merkez görevi görmekte. Onlar, gece gündüz demeden canlarını ortaya koyarak, mücadele eden kahramanlarımızdır. Burada çalışanlara emniyetli bir ortam sağlayarak, tüm topluma çok daha güçlü bir şekilde hizmet etmelerine imkan sağlamış oluyoruz. Afetlere karşı hazırlıklı olmak en büyük önceliğimizdir. Bugün yapılan her yatırım, gelecekte kurtarılan hayatlar demektir.'Afetlerle ilgili en önemli meselenin koruyucu ve riskleri azaltıcı müdahaleler olduğunu belirten Yılmaz, risk analizlerinin iyi yapılması gerektiğini, kentsel dönüşümün bu anlamda hayat kurtaran bir konu olduğunu söyledi.Yılmaz, başlattıkları kentsel dönüşümü hızlandırarak devam ettirme kararlılığında olduklarını anlatarak, şunları kaydetti:'Geçen yıl yeni bir başkanlık kurduk, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı. Yeni bir kanun çıkartıp kentsel dönüşümü daha kolaylaştıran, daha pratik hale getiren. Önümüzdeki süreçlerde bu önemli. Sosyal konutlarla, diğer yapı çalışmaları ile ülkemizi çok daha dirençli hale getireceğiz. 2023'te yaşadığımız deprem afetinden sonra dünyanın en büyük şantiyesi Türkiye'nin deprem bölgelerinde. 200 binden fazla konut teslim edildi. Bu yıl sonu itibarıyla 450 bin civarında bağımsız birimin tamamlanması öngörülüyor. Çok yoğun bir çalışma var. Bu çalışmayla aslında o bölgelerimizi depremlere çok daha dirençli bir hale getirmiş oluyoruz. Bingöl bu anlamda en hazırlıklı illerden biri diyebilirim. Tabi eksikleri her zaman düşünmek gerekir, yapılması gereken, mutlaka atılması gereken adımlar vardır. Şunu ifade edeyim, Bingöl'deki yapı stokunun yüzde 80'ine yakını son 20 yıl içerisinde yenilenmiştir. Daha güncel yönetmeliklere göre depreme hazırlık anlamında çok önemli bir dönüşümü Bingöl'ün yaşadığını rahatlıkla ifade edebilirim.'Yılmaz, rehavete kapılmamak gerektiğine dikkati çekerek, varsa riskli alanları tespit edip, yüzde 100'e ulaşıncaya kadar bu çabanın sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu, deprem gerçeğinin görülmesi gerektiğini belirten Yılmaz, afet anı ve sonrası için hazırlıklı olmanın çok kıymetli olduğunun altını çizdi.UMKE başta olmak üzere tüm kurumların yaptığı hazırlıkları takdirle takip ettiklerini dile getiren Yılmaz, UMKE Operasyon ve Lojistik Merkezi'nin hayırlı olması temennisinde bulunarak, tüm görevlilere başarılar diledi.Yılmaz, Bingöl'de farklı alanlarda da yatırımların devam ettiğini ifade ederek, sadece 2025 yatırım programında 30 farklı projeye 4 milyar 529 milyon lira kaynak ayrıldığını belirtti.Bunlar arasında en önemli yatırımın 500 yataklı devlet hastanesi olduğuna dikkati çeken Yılmaz, hastanenin inşasının sürdüğünü en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacağını kaydetti.Son derece güçlü bir altyapı ve radye temelle en ileri teknolojiyle hastane binasının inşa edildiğine işaret eden Yılmaz, hastanelerin afet anlarında sağlam ve ayakta kalmasının önemli olduğunu vurguladı.Yılmaz, 'Bize düşen dirençli şehirler, dirençli bir Türkiye oluşturmak ve her türlü riski yöneterek daha az bedel ödeyerek, güçlü bir şekilde yarınlara taşımaktır.' dedi.Merkezi gezen Cevdet Yılmaz, Vali Ahmet Hamdi Usta ve İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Samet Tatlı'dan buradaki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.Programa, AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay, İl Genel Meclisi Başkanı Nihat Doğu, AFAD İl Müdürü Atilla Uzun, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İsa Gülgür, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül ve İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Koçak da katıldı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz daha sonra Bingöl Valiliğini ziyaret etti.Şeref defterini imzalayan Yılmaz, burada basına kapalı gerçekleştirilen '2025 Yatırım Programı Toplantısı'na katıldı.