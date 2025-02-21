İstanbul karla kaplandı yollar boş kaldı! Trafik yoğunluğu...

Çarşamba gününden itibaren aralıklarla görülen kar yağışı İstanbul'un tamamını etkisi altına aldı. Geceden beri yağan yoğun kar nedeniyle İstanbullular güne beyaz örtüyle uyandı. Eğitime verilen bir günlük ara ile birlikte trafik ise sakin kaldı.Kentin her iki yakasında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve köprü girişlerinde haftanın son günü rutin olan trafik yoğunluğu bugün görülmüyor.Vatandaşların, önceki haftalara oranla kendi araçlarıyla yola çıkmak yerine otobüs, metrobüs ve metro gibi toplu taşıma araçlarını tercih ettiği gözlendi.Kentte eğitim-öğretime ara verilmesi de trafik yoğunluğunu azalttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasına göre, kent genelinde trafik yoğunluğu saat 09.00 sıralarında yüzde 20 olarak ölçüldü.İstanbul Valisi Davut Gül, bugün için okulların tatil edildiğini ve motokuryelerin ise geçici süreyle trafiğe çıkmasının yasaklandığını açıklamıştı.İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası haftanın son iş gününde sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar işlerine gitmek için yola koyuldu. Vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanmak için üst geçitlerde yürümeye çalıştıkları ve durakta beklediği anlar kameralara yansıdı. Soğuk hava ve kar yağışı etkisiyle kayganlaşan yollar vatandaşlara zaman zaman zor anlar yaşattı.Sabahın erken saatlerinden itibaren işine gitmek için durağa gelen esnaf Baki Şengüler, 'Şu anda yeni başladık. İlerleyen saatlerde göreceğiz. Normalde aracımla gidiyordum ama kar yağıyor diye aracımı otoparkta bıraktım. Başka araçla gideceğim' dedi.İşe giden Ahmet Kayık ise 'Karı özledik. Çocuk gibi seviyor herkes. 4-12 çalışıyoruz. Dün gece çıkışta biraz zorlandık. Okulların tatil olması normal. Yerler buz oluyor. Biz bile kayıyoruz. Mutluyuz. İnsan huzur buluyor' diye konuştu.