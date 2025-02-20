İstanbul merkezli 8 ilde tefecilere operasyon: 32 şüpheli gözaltına alındı!

İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Tefecilik Büro Amirliği ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, örgütlü tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.Yapılan çalışmalarda şüphelilerin yüksek faizle borç verdikleri, bu borç karşılığında da mağdurlar adına çek ve senet düzenledikleri, borçlar ödenince söz konusu çek senetlerin iade edileceğini söylediklerini belirledi. Ancak şüphelilerin borçlarını ödeyen kişilere çek ve senetleri iade etmeyip kurdukları paravan şirketler üzerinden piyasaya sürdükleri saptandı. Hiçbir ticari faaliyeti olmayan şirketlerin çekleri tahsil etmesi sonrası tüm mal varlıklarını kaybeden mağdurların bu yöntemle yaklaşık 42 milyon lira zarara uğratıldığı ortaya çıkarıldı.KEFALET ÖDEYEREK SERBEST KALDILARÇalışmalarını tamamlayan ekipler, İstanbul, Kocaeli, Samsun, Sakarya, Balıkesir, Yalova, Adana ve Bursa'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 32 şüpheliyi yakaladı. Adreslerdeki aramalarda ise 65 milyon lira değerinde 99 çek, 2 av tüfeği, 11 tabanca, tapu senedi ile dijital materyaller ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, kefaret ödeyerek adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.