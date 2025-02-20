İstanbul Boğazı'nda alarm! Gemi trafiği durduruldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda oluşan yoğun sis nedeniyle görüş şartlarının düştüğünü ve gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda oluşan yoğun sis nedeniyle görüş şartlarının düştüğünü ve gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığını duyurdu.Yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı." denildi.