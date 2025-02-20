Adana'da 2 ton 800 litre sahte içki ele geçirildi

Türkiye'de sahte içkiden ölümlerin artmasıyla bu alandaki soruşturma ve operasyonlar da hız kazandı.Polis, fırsatçılara göz açtırmıyor.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de Yüreğir ilçesine bağlı bir müstakil evin bahçesinde sahte alkol olduğu bilgisine ulaştı.Ekipler bunun üzerine söz konusu adrese operasyon düzenlendi.Operasyonda varillerin içerisinde toplamda 2 ton 800 litre sahte alkol ele geçirdi.Olayla ilgili ise 1 kişi gözaltına alındı.