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İstanbul'da ailesinden 4 kişiyi öldüren zanlının yakalanma anı kamerada

İstanbul Eyüpsultan'daki evlerinde ailesinden 4 kişiyi silahla vurarak öldüren 17 yaşındaki zanlının Bursa'daki otobüs terminalinde polis tarafından yakalanma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ekleme: 2.02.2025 - 08:39 Güncelleme: 2.02.2025 - 09:34 / Editör: Edin Uslu
İstanbul'da ailesinden 4 kişiyi öldüren zanlının yakalanma anı kameradaİstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Akşemsettin Mahallesi'ndeki evlerinde anneannesi Fatma İnce (71), babası Mehmet Yenigün (43), annesi Aysun Yenigün (42) ve kardeşi Dilan Yenigün'ü (12) silahla öldürdükten sonra şehirler arası otobüsle Bursa'ya kaçan 17 yaşındaki B.Y'nin yakalanma anına ilişkin görüntülere ulaşıldı.

Güvenlik kamerası kaydında polis ekiplerinin teknik ve fiziki takip sonrası B.Y.'yi terminalde otobüsten iner inmez gözaltına alması yer aldı.

İstanbul'da ailesinden 4 kişiyi öldüren zanlının yakalanma anı kamerada