Gaziantep'te 1 milyon TL değerinde kaçakçılık operasyonu
Gaziantep'te gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 1 milyon TL değerinde kaçak elektronik eşya ele geçirildi.
Kaçakçılık ile mücadele sürüyor..
Bu kapsamda Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon düzenlendi.
1 MİLYON TL DEĞERİNDE KAÇAK ELEKTRONİK EŞYA ELE GEÇİRİLDİ
Operasyon kapsamında, Şehitkâmil ilçesinde F.E. isimli şahsa ait işyerine baskın yapıldı.
İş yerinde yapılan aramalarda piyasa değeri toplam 1 milyon 300 bin TL olan gümrük kaçağı 62 adet cep telefonu, 38 adet elektronik eşya ve 9 adet akıllı saat ele geçirildi.
Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.