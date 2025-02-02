Gaziantep'te 1 milyon TL değerinde kaçakçılık operasyonu

Kaçakçılık ile mücadele sürüyor..Bu kapsamda Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon düzenlendi.Operasyon kapsamında, Şehitkâmil ilçesinde F.E. isimli şahsa ait işyerine baskın yapıldı.İş yerinde yapılan aramalarda piyasa değeri toplam 1 milyon 300 bin TL olan gümrük kaçağı 62 adet cep telefonu, 38 adet elektronik eşya ve 9 adet akıllı saat ele geçirildi.Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.