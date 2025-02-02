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Gaziantep'te 1 milyon TL değerinde kaçakçılık operasyonu

Gaziantep'te gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 1 milyon TL değerinde kaçak elektronik eşya ele geçirildi.

Ekleme: 2.02.2025 - 16:23 Güncelleme: 2.02.2025 - 16:24 / Editör: Edin Uslu
Gaziantep'te 1 milyon TL değerinde kaçakçılık operasyonu
Kaçakçılık ile mücadele sürüyor..

Bu kapsamda Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon düzenlendi.

1 MİLYON TL DEĞERİNDE KAÇAK ELEKTRONİK EŞYA ELE GEÇİRİLDİ
Operasyon kapsamında, Şehitkâmil ilçesinde F.E. isimli şahsa ait işyerine baskın yapıldı.
İş yerinde yapılan aramalarda piyasa değeri toplam 1 milyon 300 bin TL olan gümrük kaçağı 62 adet cep telefonu, 38 adet elektronik eşya ve 9 adet akıllı saat ele geçirildi.
Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te 1 milyon TL değerinde kaçakçılık operasyonu