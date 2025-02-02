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Ege Denizi'nde deprem oldu!

AFAD, Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Ekleme: 2.02.2025 - 10:53 Güncelleme: 2.02.2025 - 11:09 / Editör: Edin Uslu
Ege Denizi'nde deprem oldu!Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.22'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, Muğla'nın Bodrum ilçesine 171,26 kilometre mesafede olduğu ve 6,64 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Ege Denizi'nde deprem oldu!