Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfus düşüyor tehlike görülmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu.Sevgili İstanbullular, muhterem hanımefendiler, yol ve dava arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. İstanbul Kadın Kolları'mızın 7. olağan kongremizin partimize, ülkemize ve tüm kadınlara hayırlı olmasını diliyorum.Vefatının 1. yıl dönümünde Alev Alatlı'yı şükranla yad ediyorum. Son asırda yetişmiş en üretken kadın münevverlerimizden biriydi. Allah'tan rahmet diliyorum.Bugünkü kongremizle birlikte vazifesinde devam eden ve yeni görev alacak olanlara başarılar, görevi devredenlere teşekkürlerimi iletiyorum.Geçtiğimiz günlerde yeni bir ekiple Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüze güç kattık. Kadın kollarımızda aynı heyecanı başlatacağız. 7 Şubat'ta İstanbul kongremizi yaparak büyük maratona noktayı koyacağız. AK Parti'nin kadın ve gençlik teşkilatlanması diğer partilere de örnek olmuştur. Kadınlar ve gençlerimiz adına bu gelişmeden gayet memnunuz.Ne tarafa bakarsanız bakın kadının aileden başlayarak tüm toplumu nasıl etkilediğini görüyorsunuz. Siyaseti bu çarpıcı fotoğrafın dışında tutmak mümkün değildir. Bütün ailenin gönlünü fethetme yolu kadınlara ulaşmaktan geçiyor. AK Parti olarak hanelere kadın üzerinden girerek seçimlerde yüzde 50'leri bulan oy oranlarını yakaladık. Bu fethi ancak kadınlarımız yapabilir. Partimizi hak ettiği yere kadınlar taşıyabilir. 2028'de yeniden yüzde 50 oy oranına ulaşmak istiyoruz. Siyasette her şeyin bir parça etkisi vardır ama en büyük amil çalışmaktır. Bakmayın muhalefetin çalışmadan armut piş ağzıma düş mantığı ile iktidar beklediğine. Bu kafa ile daha 22 yıl da beklerler 222 yıl da beklerler.Kendi aralarında tepişmekten fırsat bulup ülke meselelerine kafa yormadıkça bunlar ancak 23 nisan müsameresi tadında iktidarcılık oynar. Biz bu günlere çok çalışarak, her zeminde mücadeleyi diri tutarak geldik. Yarın da aynı dinamizm ile milletimizin huzuruna çıkmalıyız. Aksi takdirde geçen mahalli seçimlerdeki gibi bu muhterislere mahkum ettiğimiz için milletimiz bizi affetmez.Bizi yarı yolda bırakmayan kadınlarımıza inanıyor ve güveniyoruz. İstanbul'un her alanda olduğu gibi diğer vilayetlerimize örnek olacağına inanıyorum.Günümüzde dünyada ve ülkemizde karanlık projelerin uygulanmaya çalışıldığı, en fazla örselenen kesim kadınlardır. Cinsiyetsizleştirme sinsiliği adı altında erkekleri de içine alan duruma varmıştır. Çocuk istismarını da meşrulaştıran bu sapkınlığa itiraz etmek birçok batı ülkesinde neredeyse imkansızdır. Bu cinnetten milletimizi uzak tutmamız şart. Türkiye günden güne zıvanadan çıkan bu sapkınlıkla mücadelenin bayraktarlarından biri olmaya devam edecek.Bizde kadın daima ailenin ayrılmaz parçası olarak kabul edilmiş, daima kadına hürmet edilmiştir. Türkçemizdeki adam ve kadın kavramları da sadece cinsiyet ayrımı belirtir. Küresel rüzgarlara kapılarak erkek kadın arasındaki çizgiyi ortadan kaldırmak bizi çağdaş yapmaz, emperyalistlerin küreselcilerin oyuncağı yapar. Evlilik sayıları düşerken boşanma sayıları artıyor. Bu tür akımlara yol veren ülkeler tehlikeyi gördükleri için tedbir almaya başladı. Evlatlarımızın doğumundan, evliliğine kadar hayatlarının her safhasında desteklerimiz ile yanlarında olacağız. Çocuklarımızın zihin ve beden sağlığı için tavizsiz mücadele yürüteceğiz. Aile kurumu için yeni politikaları devreye alacağız.Toplumun her bir ferdini küresel ahlaki tehditlere karşı korumasız, yalnız, çaresiz bırakmayacağız. Bakanlığımızın adındaki aile ifadesinden rahatsız olan marjinaller bizi ve gayretlerimizi hedef alacaklardır. Kadın haklarını dile getirenler, Gazze'deki katliamlara sessiz kalanlar aileye kadına çocuğa sahip çıktığımız için bizi eleştirecektir. Ellerindeki tüm okları bize yönelteceklerdir. Kesinlikle geri adım atmayacağız. Yüzlerindeki maskeyi indirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Kadın aile ve nüfus politikalarımızın milletin değerleri ile kopmuş sesi çok çıkan marjinal yapılar tarafından sabote edilmesine izin vermeyeceğiz. En az 3 çocuk çağrımızdaki gibi burada da ülkemiz ve milletimiz için en doğrusunu yapmaktan geri durmayacağız.Türkiye'nin kadınlarını şer odakları karşısında muhafaza edeceğiz. Türkiye'nin, dünyanın dört bir yanındaki yeminli düşmanları bunların en büyük destekçisi. Amaçları bizi devirmek. Muhalefet ve beraberinde yol yürüdüğü kimliksiz kesimler küçük hesapları için milletten beklediği desteği alamıyorlar. Seviyeyi her defasında daha da aşağı çekiyorlar. Bizimle boy ölçüşemeyince kamu görevlilerine, milletin kendisine saldırmaya hakaret etmeye başladılar.Kurumları şovlarının malzemesi haline getirdiler. Hırslarını artık gizlemekte zorlanıyorlar. Ayak oyunlarını Türkiye meselesi gibi gösterecek kadar gerçeklerden kopmuş haldeler. Ana muhalefet mi sirk çadırı mı var belli değil. Genel başkanları kırmızı kartla ortada dolanıyor. Eski genel başkan ona sarı kart göstererek oyuna girmeye çalışıyor. Sorun kırmızı kart sarı kart ne işe yarar bilmez. Sürekli irtifa kaybeden başkanlar meçhul bir adaylık peşinden koşuyor. Kokuşma ayyuka çıkmış durumda ama sorsanız etkili muhalefet yapıyorlar.Biz seçimlerin ne zaman yapılacağını gayet iyi bilenlerdeniz. Gerektiğinde kendi özeleştirimizi yapmaktan çekinmeyeceğiz. Önemli olan tökezlemek değil hemen güçlü şekilde yoluna devam edebilmektir. İlk safhayı atlattık biz, şimdi vites yükseltme vakti.