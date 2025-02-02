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Beyaz Gazete
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Etem Çalışkan için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden kaligrafi sanatçısı ve ressam Etem Çalışkan için taziye mesajı yayımladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün vefat haberini üzüntüyle aldığımız, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, kaligrafi sanatının usta ismi Etem Çalışkan’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı

Ekleme: 2.02.2025 - 09:16 Güncelleme: 2.02.2025 - 09:20 / Editör: Edin Uslu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Etem Çalışkan için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden kaligrafi sanatçısı ve ressam Etem Çalışkan için taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Dün vefat haberini üzüntüyle aldığımız, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, kaligrafi sanatının usta ismi Etem Çalışkan'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Etem Çalışkan için başsağlığı mesajı