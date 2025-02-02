Apple'dan geri adım! O projeyi iptal ettiler...

Apple Vision Pro başlığının piyasaya sürülmesinin ardından AR gözlük projesi gölgede kaldı.Vision Pro'nun daha düşük satış rakamları ve AR gözlüklerinin geliştirme sürecindeki belirsizlikler, projenin iptal edilmesine yol açtı.Apple'ın AR gözlük projesini iptal etmesi, XR (Genişletilmiş Gerçeklik) sektörüne büyük bir darbe vuruyor.Vision Pro'nun XR'ye olan ilgiyi yeniden canlandırdığı bir dönemde Apple'ın bu kararı, diğer şirketlerin XR projelerini gözden geçirmelerine yol açabilir.Apple, Vision Pro'nun daha uygun fiyatlı versiyonlarını çıkarmaya devam edecek. Ancak, Vision Pro 2'nin geliştirilmesi askıya alındı.Meta, 2024 yılında Ray-Ban ile birlikte geliştirdiği akıllı gözlüğü piyasaya sürmüştü. Google ise Android XR işletim sistemiyle AR gözlükleri geliştiriyor.Apple'ın AR gözlük projesini iptal etmesi, Meta ve Google'a bu alanda rekabet avantajı sağlayabilir.