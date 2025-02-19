Sondaj sırasında alev almıştı: Sokak ortasında 2 gündür yanıyor!

Yaklaşık 47 metre derinlikte sondaj çalışması yapıldığı sırada yüzeye çıkan metan gazı alevlendi.İşçilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.SAATLERDİR YANIYORŞerit çeken ve demir bariyerle yangının çevresine girişleri kapatan ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı. Dün saat 16.00 sıralarında yangın, numune alınması amacıyla söndürüldü. Gazın türünü incelemek amacıyla numuneler alan ekipler, ardından yer altından çıkan gazı tekrardan kontrollü olarak alevlendirdi.2 gündür devam eden yangında ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.