Erzurum'da sosyal medyada terör örgütü propagandasına operasyon
Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan şahıslara karşı geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi.
Erzurum'da, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün koordineli bir şekilde yürüttüğü çalışmalar, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etmeye ve engellemeye yönelik devam ediyor.
GÖZALTINA ALINAN 2 KİŞİDEN BİRİ TUTUKLANDI
Güvenlik güçleri, sosyal medya üzerinden "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçunu işleyen şahıslara karşı operasyon düzenledi. Yapılan araştırmalar sonucunda, bu suçları işledikleri belirlenen M.G. ve F.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen şahıslardan F.A. serbest bırakılırken, M.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.