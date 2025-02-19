Erzurum'da sosyal medyada terör örgütü propagandasına operasyon

Erzurum'da, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün koordineli bir şekilde yürüttüğü çalışmalar, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etmeye ve engellemeye yönelik devam ediyor.Güvenlik güçleri, sosyal medya üzerinden "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçunu işleyen şahıslara karşı operasyon düzenledi. Yapılan araştırmalar sonucunda, bu suçları işledikleri belirlenen M.G. ve F.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı.Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen şahıslardan F.A. serbest bırakılırken, M.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.