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Ankara'da gecekondu yangını! 1 kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangın sonucu yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Ekleme: 19.02.2025 - 09:42 Güncelleme: 19.02.2025 - 09:43 / Editör: Edin Uslu
Ankara'da gecekondu yangını! 1 kişi hayatını kaybettiEdinilen bilgilere göre yangın saat 20.00 sıralarında Altındağ ilçesi Gültepe mahallesi 745'inci sokakta bulunan bir gecekonduda meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürülürken gecekonduda yaşayan 81 yaşındaki Ülker Güleryüz'ün ise hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk incele sonucu yangının sobadan çıktığı düşünülürken yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. Yaşlı kadının cenazesi ise Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Ankara'da gecekondu yangını! 1 kişi hayatını kaybetti