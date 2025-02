TBMM Başkanı Kurtulmuş, Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Nukaga ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret dolayısıyla bulunduğu Tokyo’da, Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Fukushiro Nukaga bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Nukaga ile Japonya Temsilciler Meclisi’nde gerçekleştirdiği görüşmede, Tokyo’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendisine ve heyetine gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.



Türkiye ile Japonya arasında tarihi ikili ilişkilerin bulunduğunu, Sultan Abdülhamid Han ve Japon İmparatoru Meiji zamanında başlayan Türk-Japon dostluğunun bugün de artarak devam ettiğini vurguladı.



Deprem kuşağında yer alan her iki ülkenin, felaketlerinden sonra karşılıklı yardımlarının Türk ve Japon halklarını birbirine yakınlaştırdığını da dile getiren Kurtulmuş, en son 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilk andan itibaren yardıma koşan, arama kurtarma faaliyetlerine destek veren Japon halkına şükranlarını ifade etti.



Japonya Veliaht Prensi Akishino'nun geçen aralık ayında Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Emine Erdoğan’ı ziyaretinin Türkiye-Japonya arasındaki ilişkileri daha ileriye götürecek fevkalade önemli bir adım olduğunu belirten Kurtulmuş, bu ziyaretin Türk kamuoyu ve uluslararası çevrelerde de olumlu karşılandığını müşahede ettiklerini söyledi.



Türkiye ve Japonya arasında stratejik ortaklık seviyesinde olan ilişkilerin her alanda çok daha ileriye gitmesini arzuladıklarını kaydeden Kurtulmuş, Japonya’ya gerçekleştirdiği bu ziyareti dolayısıyla hükümetler arasında var olan güçlü iş birliğinin parlamentolar arasında da sürdürülmesi temennisini dile getirdi.



Japonya ile 2013’ten bu yana stratejik ortaklığın devam ettiğini, ekonomik ortaklık anlaşmasının imzalanmasının da ikili ticari ilişkilerin geliştirilmesinde önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Kurtulmuş, ikili ticaret hacminin artırılmasının ve ticaret dengesini de koruyarak geliştirilmesinin iki ülkenin menfaatine olacağını söyledi.



Enerji, turizm, eğitim, doğal afetlerle mücadele ve savunma sanayi alanında iş birliğinin geliştirilebileceğini, üçüncü ülkelerle de ortak projelerin hayata geçirilebileceğini ifade eden Kurtulmuş, kuruluşu gerçekleştirilen Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin eğitim faaliyetlerine başlamasını da beklediklerini kaydetti.



Dünya sistemi olarak yeni bir dönemin başlangıcında olunduğunu, çok kutuplu dünya sisteminin yeni dönemde kurulacağını ve bu dönemde çok az sayıda ülkenin yeni güç merkezleri olarak öne çıkacağını dile getiren Kurtulmuş, bu merkezlerden birisinin Asya’nın en doğusundaki Japonya, diğerinin de Avrupa’nın en doğusundaki Türkiye olduğunu söyledi. Kurtulmuş, bundan sonraki yeni dünya sisteminde bu güçlü merkezleri temsil eden iki ülke olarak ilişkileri çok daha yakın bir şekilde sürdürme arzusunda olduklarını aktardı.



Türkiye olarak 2019’dan buyana Asya’ya büyük önem verdiklerini, ‘yeniden Asya’ girişimi adını verdiklerini diplomasi atağıyla bütün Asya ülkeleriyle yakın temas içerisinde olduklarını belirten Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen hafta Endonezya, Malezya ve Pakistan’ı kapsayan ziyaretinden sonra kendisinin de TBMM heyetiyle Japonya’ya yaptıkları ziyaretin, Türkiye’nin Asya’ya yaklaşımını göstermesi bakımından güzel bir örnek olduğunu bildirdi.



TBMM Başkanı Kurtulmuş, Asya ülkeleriyle her zaman en iyi ilişkileri geliştirerek yeni dünyanın daha barışçıl kurulmasına katkı sağlamaya hazır olduklarını kaydetti.



TEMSİLCİLER MECLİSİ GENEL KURULU’NDA MİLLETVEKİLLERİNİ SELAMLADI



Görüşmenin ardından, Japonya Temsilciler Meclisi Genel Kurul Salonu’nu salonunu ziyaret eden TBMM Başkanı Kurtulmuş’a, Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Nukaga parlamentonun çalışmaları hakkında bilgi verdi.



Kurtulmuş, daha sonra TBMM heyetiyle birlikte Genel Kurul çalışmalarını bir süre locadan takip etti ve milletvekillerini selamladı.



Öte yandan Japonya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ichiro Aisawa, TBMM Başkanı Kurtulmuş onuruna yemek verdi.



Görüşmede, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Hulki Cevizoğlu, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş ve Türkiye’nin Tokyo Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul da yer aldı.