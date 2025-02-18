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Bakan Güler, Ukraynalı mevkidaşı Umerov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile Ankara'da bir araya geldi.

Ekleme: 18.02.2025 - 13:16 Güncelleme: 18.02.2025 - 13:17 / Editör: Edin Uslu
Bakan Güler, Ukraynalı mevkidaşı Umerov ile görüştü
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Ankara'da bulunan Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile bir araya geldi. Bakan Güler, konuk bakanı Milli Savunma Bakanlığı'na gelişinde askeri törenle karşıladı. Törenin ardından her iki bakan görüşme gerçekleştirirken, görüşmede Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.

Bakan Güler, Ukraynalı mevkidaşı Umerov ile görüştü