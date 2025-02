Ankara'daki deprem sonrası yeni yarıklar oluştu: Mahalleli tedirgin!

Dün öğle saatlerinde merkez üssü Yenimahalle ilçesi olan 3,5 büyüklüğündeki deprem meydana gelmişti. Sarsıntı Başkentin birçok ilçesinde hissedilirken; kısa süreli paniğe neden olmuştu.Depremin ardından Kanuni Mahallesi çevresinde heyelan riski taşıyan bölgede toprakta yeni çatlaklar ve yarılmalar gözlemlendiği iddia edildi.Mahalle sakinleri, depremin ardından çatlakların daha da belirgin hale geldiğini ve bazı noktalarda zeminin kaydığını ifade ederken, can güvenliklerinin tehlikede olduğunu söyleyerek yetkililerden acil önlem alınmasını talep etti.Depremden sonra bölgeye inmeye korktuğunu ifade eden Ümit Karabacak, 'Depremden önceki günlerde toprakta ciddi hareketlenmeler vardı. Hem gözle görülen kayma vardı hem de sesini duyabiliyordunuz. Bölgeden çok ciddi derecede tedirgin olduk. Depremden sonra da kopmalar oldu. Burada benim binam ile kayma arasında 7-8 metre mesafe var. AFAD buradaki binaların bilgilerini aldı. Yolda çatlak olduğu anda evlerimiz boşaltılacak. Depremde ciddi sallantı olsaydı evlerimiz gidecekti' dedi.Kaymaların günlük arttığını aktaran Faruk Özer, 'Kaymalar günlük oluyor. Biz her gün diken üstünde oturuyoruz. Mahalle sakinleri olarak tedirginiz. Her gün artan kaymalardan sonra ne yapacağımızı bilmiyoruz' diye konuştu.Heyelan riski taşıyan bölgelerde Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, toprak kaymasını engellemek amacıyla uzun süredir çalışmalar yürütüyor. Belediye ekipleri, özellikle eğimli arazilerde yaşanan toprak kaymalarını minimize etmek için dolgu ve güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.