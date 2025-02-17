MSB: 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Terörü kaynağında yok etmekte azimliyiz, kararlıyız!Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.Mücadelemiz, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam ediyor.