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MSB: 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Ekleme: 17.02.2025 - 11:46 Güncelleme: 17.02.2025 - 11:56 / Editör: Edin Uslu
MSB: 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildiMilli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Terörü kaynağında yok etmekte azimliyiz, kararlıyız!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Mücadelemiz, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam ediyor.

MSB: 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi