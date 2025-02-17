MSB: 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Terörü kaynağında yok etmekte azimliyiz, kararlıyız!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Mücadelemiz, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam ediyor.
Terörü kaynağında yok etmekte azimliyiz, kararlıyız!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Mücadelemiz, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam ediyor.