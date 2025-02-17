Çalıştığı kuyumcudan 3 kilogram altın çaldı: Suçu şeytana attı!

Adana'da çalıştığı kuyumcudan 3 kilo gram altın bilezik çalan Anıl Y., önce iş yerinin güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli Anıl Y. 'Altınları bozdurup harcadım. Bir an şeytana uyup çaldım. Çok pişmanım' dedi, tutuklandı.Olay, merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. İş yerinde yaklaşık 3 kilogram değerindeki altın bileziğinin çalındığını fark eden G.Ö., Yarbaşı Polis Merkezine giderek şikayette bulundu. Kuyumcunun şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.Görüntüleri inceleyen, iş yeri çalışanı Anıl Y.'nin müşterilere gösterdiği altın bilezikleri daha sonra vitrine koyar gibi yaparak cebine koyduğunu belirledi. Farklı tarihlerde aynı yöntemle 3 altın bilezik çaldığı ortaya çıkan Anıl Y., polis tarafından gözaltına alındı. İfadesinde 'Altınları bozdurup harcadım. Bir an şeytana uyup çaldım. Çok pişmanım' dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Anıl Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.