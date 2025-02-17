Adana'da dönerciye silahlı saldırı: 1 ölü

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan Fevzi Güçlü, Tellidere Mahallesi'nde kendi işlettiği dönerci dükkanına gitti.Güçlü, işlerini hallettiği sırada kimliği belirsiz bir şahıs dükkana ateş açtı.İş yerini kurşunlayan şahıs olay yerinden kaçarken saldırıda işletmeci Fevzi Güçlü, karnından vurularak ağır yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Güçlü, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Fevzi Güçlü'nün cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.