Adana'da dönerciye silahlı saldırı: 1 ölü
Seyhan'da işletmesinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Fevzi Güçlü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan Fevzi Güçlü, Tellidere Mahallesi'nde kendi işlettiği dönerci dükkanına gitti.
Güçlü, işlerini hallettiği sırada kimliği belirsiz bir şahıs dükkana ateş açtı.
İŞLETMECİ YARALANDI
İş yerini kurşunlayan şahıs olay yerinden kaçarken saldırıda işletmeci Fevzi Güçlü, karnından vurularak ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Güçlü, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Fevzi Güçlü'nün cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Güçlü, işlerini hallettiği sırada kimliği belirsiz bir şahıs dükkana ateş açtı.
İŞLETMECİ YARALANDI
İş yerini kurşunlayan şahıs olay yerinden kaçarken saldırıda işletmeci Fevzi Güçlü, karnından vurularak ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Güçlü, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Fevzi Güçlü'nün cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.