10 ilde FETÖ operasyonu! Aktif 17 doktor yakalandı
FETÖ'ye yönelik İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, aktif 17 doktor yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde; harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye yönelik yeni bir operasyona imza attı.
Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) için örgüt bağlantılı sözde "Ders Çalışma Yurtları" ile ilgili yapılan çalışmalarda; FETÖ bağlantısı olduğu ve örgütsel faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 17 aktif görevde olan doktorun yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.
17 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 17 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.
ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL VE DÖKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ
Örgütle irtibatlı hekimlerin evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan FETÖ üyesi doktorlar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheliler hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.
Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) için örgüt bağlantılı sözde "Ders Çalışma Yurtları" ile ilgili yapılan çalışmalarda; FETÖ bağlantısı olduğu ve örgütsel faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 17 aktif görevde olan doktorun yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.
17 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 17 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.
ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL VE DÖKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ
Örgütle irtibatlı hekimlerin evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan FETÖ üyesi doktorlar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheliler hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.