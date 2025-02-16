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Ordu'da çöp ev vakası: 10 kamyon çöp çıktı

Altınordu'da mahallelinin koku şikayeti üzerine çöp ev olduğu tespit edilen daireye giden ekipler, evden 10 kamyonet çöp çıkardı.

Ekleme: 16.02.2025 - 11:52 Güncelleme: 16.02.2025 - 12:03 / Editör: Edin Uslu
Ordu'da çöp ev vakası: 10 kamyon çöp çıktıOrdu'nun Altınordu ilçesinde tek başına yaşayan C.C. isimli şahıs, çöp biriktirme alışkanlığından muzdaripti.
Yalnız yaşayan şahıs, Şahincili Mahallesi'ndeki evini, çöplerden ve sokaklardan çeşitli atıkla doldurdu.
Çöp eve dönüşen dairen gelen kötü kokulardan bıkan mahalleli, durumu şikayet etti.

EVİNİ ÇÖPLE DOLDURDU
Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, C.C'nin evine gitti.
Evin tüm odalarının çöp yığınlarıyla dolu olduğunu tespit eden ekipler, temizlik çalışması başlattı.


Ordu'da çöp ev vakası: 10 kamyon çöp çıktı

10 KAMYON ÇÖP ÇIKTI
Evden, 2 gün süren çalışmalar sonucunda 10 kamyonet çöp çıkarıldı.
Toplanan çöpler ve atıklar, Altınordu Belediyesi ekipleri tarafından kamyonlara yüklenip, imha edildi.

Ordu'da çöp ev vakası: 10 kamyon çöp çıktı