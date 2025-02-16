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Gaziantep'te kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı

Gaziantep’te çeşitli suçlardan kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Ekleme: 16.02.2025 - 12:22 Güncelleme: 16.02.2025 - 12:23 / Editör: Edin Uslu
Gaziantep'te kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, hırsızlık, iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçları olmak üzere 8 ayrı suç kaydı olan ve hakkında 13 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. isimli şahıs, Oğuzeli ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı