Bakan Şimşek'ten Münih Güvenlik Konferansı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Almanya'da Münih Güvenlik Konferansı'nda temaslarda bulundu.Almanya Maliye Bakanlığı'nca düzenlenen "No Money for Terror (Teröre Finansman Yok) Konferansı'na ilişkin mesajlar paylaşan Bakan Şimşek, "No Money for Terror" konferansı için bulunduğumuz Almanya’da Münih Güvenlik Konferansı’na da katılarak verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Organize suç ve terörün finansmanıyla mücadelede ülkemizin perspektifini aktardık. Ayrıca gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmelerde ve yatırımcı toplantılarında programımızda kaydettiğimiz ilerlemeyi ve önümüzdeki dönem önceliklerimizi paylaştık" dedi.