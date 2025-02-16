Ankara'da 17 milyonluk vurgun yapan dolandırıcı çetesine baskın
Tehdit, şantaj ve sahte senetlerle 4 kişiyi 17 milyon Türk lirası dolandırdığı tespit edilen şebekenin 5 üyesi, yapılan baskınla gözaltına alındı.
Ankara'da art arda gelen dolandırıcılık şikayetlerinin ardından güvenlik güçleri harekete geçti.
Sahte senetler düzenlenerek ve zorla imzalattırılarak 17 milyon TL dolandırılan 4 vatandaş, durumu polise bildirdi.
5 GÖZALTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayetler üzerine konu ile ilgili soruşturma başlattı.
Ankara Gasp Büro Amirliği ekipleri, çalışmaları sonucu operasyon düzenledi ve 5 şüpheli yakalandı.
ÇOK SAYIDA SUÇ UNSURU ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda yapılan aramalarda 3 ruhsatsız silah ve 170 mermi ele geçirildi.
Silahlardan birinin kısa menzilli, 6.35 çapında, iki mermi alan anahtarlık silahı olduğu tespit edildi.
Şahıslar, 2 gün süren gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.