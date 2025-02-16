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Beyaz Gazete
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Ankara'da 17 milyonluk vurgun yapan dolandırıcı çetesine baskın

Tehdit, şantaj ve sahte senetlerle 4 kişiyi 17 milyon Türk lirası dolandırdığı tespit edilen şebekenin 5 üyesi, yapılan baskınla gözaltına alındı.

Ekleme: 16.02.2025 - 09:17 Güncelleme: 16.02.2025 - 09:24 / Editör: Edin Uslu
Ankara'da 17 milyonluk vurgun yapan dolandırıcı çetesine baskın
Ankara'da art arda gelen dolandırıcılık şikayetlerinin ardından güvenlik güçleri harekete geçti.
Sahte senetler düzenlenerek ve zorla imzalattırılarak 17 milyon TL dolandırılan 4 vatandaş, durumu polise bildirdi.

5 GÖZALTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayetler üzerine konu ile ilgili soruşturma başlattı.
Ankara Gasp Büro Amirliği ekipleri, çalışmaları sonucu operasyon düzenledi ve 5 şüpheli yakalandı.

ÇOK SAYIDA SUÇ UNSURU ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda yapılan aramalarda 3 ruhsatsız silah ve 170 mermi ele geçirildi.
Silahlardan birinin kısa menzilli, 6.35 çapında, iki mermi alan anahtarlık silahı olduğu tespit edildi.
Şahıslar, 2 gün süren gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ankara'da 17 milyonluk vurgun yapan dolandırıcı çetesine baskın